L’attentato di via Rasella fu discutibile Ma la foga polemica contro il Pci è eccessiva

All'inizio dell'anno nuovo tornerò a visitare il sacrario delle Fosse Ardeatine e porterò con me i miei quattro nipoti, che hanno un'età compresa fra i 16 e i 21 anni. Per questo, ho voluto "ripassare" la storia delL'attentato di via Rasella e della conseguente rappresaglia nazista, consumatasi in quella che allora era l'estrema periferia di Roma. Nel 1999 Alberto Benzoni – mio collega all'Iri ma soprattutto compagno socialista – pubblicò (coautrice la figlia Elisa) un libro (Attentato e rappresaglia. Il PCI e via Rasella) che provocò un vivace dibattito e di cui provo a riassumere i punti salienti: 1. L'attentato non aveva alcun valore "militare", essendo le vittime dei riservisti altoatesini senza ruoli di combattenti. Implicava invece dei rischi per la popolazione civile (e infatti ci furono 3 o 4 vittime, fra cui un ragazzino di 13 anni) e la certezza di una dura ...

