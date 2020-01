Johnny Depp è tornato sigle: è finita con Polina Glen, il motivo è sorprendente (Di sabato 11 gennaio 2020) Questo articolo Johnny Depp è tornato sigle: è finita con Polina Glen, il motivo è sorprendente è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il pirata più amato al mondo, Johnny Depp sarà oggi ospite di C’è posta per te e pare proprio che sia tornato single: perché è finita con Polina Glen. Questa sera torna su Canale 5 Maria De Filippi con C’è posta per te che festeggia i venti anni dalla messa in onda. Colpaccio per la regina di Mediset, … Leggi la notizia su youmovies

fabiofabbretti : #CePostaPerTe arriva come un salvagente per Canale 5. Si riparte con Johnny Depp e Luca Argentero… - cecialiann : Cioè c’è Johnny Depp a San Giuliano e io sono a casa, in tuta, a togliere le ragnatele dal soffitto???? #maiunagioia - carmeta595 : RT @CePostaPerTeOff: Questa sera non perdere la prima imperdibile puntata di #CePostaPerTe! Tra gli ospiti ci sarà anche la superstar holly… -