Harry Hains, l’attore di American Horror Story muore a 27 anni (Di sabato 11 gennaio 2020) Addio ad Harry Hains, figlio di Jane Blader e attore di American Horror Story, muore a 27 anni per depressione E’ scomparso Harry Hains, la star di American Horror Story, figlio di Jane Blader. l’attore aveva 27 anni e soffriva di depressione. Nativo di Melbourne, l’attore australiano accusava anche disordini del sonno e nell’ultimo anno aveva avuto un comportamento autodistruttivo. Da adolescente si era trasferito a New York per studiare recitazione. Poi si era trasferito a Los Angeles, dove ha approfondito la conoscenza della musica e ha firmato brani musicali con lo pseudonimo di “Antiboy”. Divenuto famoso per aver preso parte alla serie di Ryan Murphy, “American Horror Story: Hotel”, ha lavorato anche in “The OA” e in “Sneaky Pete”. L’annuncio della morte di Harry Hains dato dalla madre A dare l’annuncio della sua morte è stata la ... Leggi la notizia su kontrokultura

