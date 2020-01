Harry e Meghan diventano "ricchi" con la Sussex Spa - (Di sabato 11 gennaio 2020) Francesca Galici Harry e Meghan hanno tra le mani un tesoretto potenzialmente miliardario con la Sussex Royal, tanto che i benefit reali in confronto sembrerebbero briciole Gli esperti sembrano ormai esserne certi: l'uscita di Harry e Meghan dalla Famiglia Reale ha principalmente una motivazione economica. C'è chi pensa che sia stata una decisione ponderata durante gli ultimi due mesi in Canada e chi, invece, ha la certezza che sia stata una mossa decisa fin dall'inizio. Pare che i duchi abbiano registrato già a maggio il loro marchio Sussex Royal, che d'ora in poi potrebbe diventare la loro personale miniera d'oro. Nel comunicato di uscita dalla Royal Family, Harry e Meghan hanno espresso il desiderio di indipendenza economica dalla regina. D'ora in poi non percepiranno alcun benefit previsto per i membri senior, come i 2,7 milioni di euro che Carlo devolve loro ogni anno ... Leggi la notizia su ilgiornale

