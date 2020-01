Furto d’identità e conto svuotato di 50mila euro: nei guai due uomini e una donna (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Angelo dei Lombardi (Av) – “Truffa”, “Falsità materiale commessa da privato”, “Sostituzione di persone” e “Riciclaggio”: sono questi i reati di cui dovranno rispondere una 40enne di Marano di Napoli, un 60enne di Avellino ed un 70enne di Calitri, denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Con una carta d’identità falsa (riportante i dati della vittima e la foto della 40enne), i tre malviventi aprono un conto corrente postale su cui spostano la somma di circa 50mila euro dal libretto postale della malcapitata, lasciandole solo pochi spiccioli. Perfezionato il trasferimento, nel giro di pochi giorni la banda effettua vari prelievi, ricariche Postepay e acquisti con bonifici on-line, per un ammontare di circa 42mila euro. Ma i Carabinieri della Stazione Andretta hanno interrotto quell’inverosimile serie di operazioni ... Leggi la notizia su anteprima24

