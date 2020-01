DIRETTA/ Tottenham Liverpool, risultato 0-1, streaming video tv: Firmino per i reds! (Di sabato 11 gennaio 2020) DIRETTA Tottenham Liverpool streaming video e tv: risultato live della partita, 22giornata di Premier League, oggi sabato 11 gennaio,. Leggi la notizia su ilsussidiario

sportli26181512 : Tottenham-Liverpool, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Nel big match della 22^ giornata di Premier… - GenovaOn : Tottenham vs Liverpool in diretta streaming: come guardare ovunque tu sia nel mondo - GenovaOn : Notizie sul trasferimento del Chelsea IN DIRETTA: battaglia del Tottenham per un attaccante da 45 milioni di sterli… -