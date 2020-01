Capodimonte, riapre oggi il Viale centrale del Real Bosco (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Riaprirà per la giornata di oggi il Viale centrale del Real Bosco di Capodimonte. Era chiuso dal lontano ottobre 2018. Con i suoi oltre mille metri di passeggio è indelebilmente il polmone verde più importante di Napoli. Era stato chiuso due anni fa dopo che molti alberi furono danneggiati a seguito di una violenta tempesta che si abbatté sulla città partenopea. Il Viale centrale del Bosco napoletano è famoso per la Statua del Gigante, presente in fondo ai giardini. L'articolo Capodimonte, riapre oggi il Viale centrale del Real Bosco proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

