Calciomercato Inter: ore calde per Gabigol, svolta vicina? (Di sabato 11 gennaio 2020) Calciomercato Inter: sono ore calde per decidere il futuro di Gabigol, dalla cessione del brasiliano arriveranno i soldi utili per Eriksen La Gazzetta dello Sport aggiorna sul futuro di Gabigol. L’attaccante è in vacanza è in Brasile dopo la strepitosa stagione con il Flamengo. Con il club brasiliano si è vicini all’accordo sull’ingaggio, Barbosa chiede 4, il Fla ne offre 3,5. Distanza minima quindi che potrebbe segnare la svolta per l’Inter, in attesa di ricevere i 18 milioni pattuiti per la cessione del brasiliano più una percentuale sulla futura rivendita. Più o meno i soldi che il Tottenham chiede per Eriksen. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

FabrizioRomano : L’agente di Christian Eriksen può arrivare a Milano nelle prossime ore: l’Inter ci prova seriamente per il danese e… - FabrizioRomano : Marotta conferma la linea dell’Inter per Arturo Vidal: “Dipende da tanti fattori, è un giocatore importante per noi… - FabrizioRomano : #Inter incontro in sede con gli agenti di Olivier Giroud: accordo totale con il giocatore sul contratto per 2 anni… -