Azione Cattolica | domani la presentazione del saggio di don Matteo Prodi

Ultima iniziativa dell'Azione Cattolica diocesana prima del rinnovo delle responsabilità, previsto per domenica 19 gennaio ore 15 presso il Seminario diocesano di Cerreto Sannita. domani domenica 12 gennaio ore 18:45 a Frasso Telesino (Chiesa Madonna del Campanile) sarà presentato un saggio di don Matteo Prodi su tematiche che confermano, ancora una volta, la necessità di affrontare quest'emergenza ed esigenza formativa: ambiente, lavoro, immigrAzione. Problemi di portata globale che vanno declinati localmente dalle comunità cristiane, depositarie di un messaggio di fraternità universale, per offrire prospettive possibili di speranza e per aprire significativi cammini, i quali esigono precise scelte politiche e profondi cambiamenti di mentalità. Il libro s'intitola "Rigeneriamo il mondo. La visione superiore di papa Francesco".

