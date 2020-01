Auguri a Jeff Bezos! Il padre di Amazon compie 56 anni (Di domenica 12 gennaio 2020) Il numero uno di Amazon, Jeff Bezos, festeggia il 56° compleanno. Uno degli uomini più ricchi del mondo è nato il 12 gennaio 1964. Jeff Bezos compie 56 anni. Jeffrey Preston Bezos, conosciuto come Jeff, nasce il 12 gennaio 1964 ad Albuquerque, nel New Mexico. E’ uno degli uomini più ricchi del mondo. I primi anni di Jeff Bezos Jeff Bezos nasce da madre adolescente, Jackie: il matrimonio con il padre dura poco più di un anno. Quando Jeff aveva cinque anni, la madre si risposa, questa volta con Miguel Bezos, cubano emigrato negli Stati Uniti da solo all’età di quindici anni. Dopo il matrimonio la famiglia si trasferisce a Houston, in Texas. La famiglia si trasferisce poi a Miami, in Florida, dove il giovane frequenta le scuole superiori. Successivamente frequenta il corso “Student Training Program Science” presso l’Università della Florida. In ... Leggi la notizia su newsmondo

