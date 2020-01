Arrivano le ammissioni di colpa sull’incidente aereo: abbattuto per errore umano (Di sabato 11 gennaio 2020) Arriva l’ammissione di colpa dell’Iran sull’incidente aereo che è costato la vita a 176 persone. Sarebbe stato scambiato per un velivolo nemico La notizia arriva dal quartier generale delle Forze iraniane: il boeing 737 caduto al suolo quattro giorni fa è stato abbattuto in maniera involontaria. L’aereo dell’Ukraine è stato scambiato come velivolo nemico. Arrivano le dichiarazioni … L'articolo Arrivano le ammissioni di colpa sull’incidente aereo: abbattuto per errore umano NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

