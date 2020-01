VULCANO Popocatépetl in eruzione: video impressionante dell'esplosione (Di venerdì 10 gennaio 2020) V1 Il VULCANO messicano Popocatépetl, un autentico colosso d'altitudine di 5.452 metri che si trova nella regione di Puebla, circa 70 chilometri sud-est di Città del Messico, ha eruttato giovedì mattina formando una colonna di fumo, lapilli e ceneri che si è innalzata fino a 3 chilometri di altezza. Nessuno è rimasto coinvolto dall'esplosione improvvisa, ma le autorità hanno emesso un allarme giallo, il quale prevede che le persone non possano avvicinarsi a meno di 12 km dal cratere, con gli abitanti dell'area che devono essere pronti per un'eventuale evacuazione. Il Popocatépetl è uno dei vulcani più attivi del Paese ed è considerato uno dei più pericolosi del mondo, perché in un raggio entro 100 chilometri vivono circa 25 milioni di persone. Il suo nome, nella lingua indigena Nahuatl, significa letteralmente "montagna che emette fumo di continuo". Tale ... Leggi la notizia su meteogiornale

