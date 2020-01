USA. Sposati e in attesa di un bimbo, ma sono cugini di primo grado: rischiano 5 anni di galera (Di venerdì 10 gennaio 2020) Michael Lee e Angela Peang, di Eagle Mountain, Utah, rischiano fino a cinque anni di carcere e $ 10.000 di multa per aver avuto concepito il bambino, che dovrebbe nascere a maggio. La coppia ha fatto gli esami del sangue che hanno stabilito che il piccolo non avrebbe avuto problemi genetici: "Siamo felicissimi!". Leggi la notizia su fanpage

