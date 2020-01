Tragedia in Francia, identificato il bambino morto nel carrello dell’aereo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tragedia in Francia, identificato il bambino trovato morto nel carrello dell’aereo durante il viaggio tra Abidjan e Parigi Si chiamava Ani Guibahi Laurent Barthelemy e aveva 14 anni, il ragazzo trovato morto mercoledì nel carrello di atterraggio di un aereo Air France, proveniente da Abidjan, Costa d’Avorio e diretto a Parigi. Un volo di circa … L'articolo Tragedia in Francia, identificato il bambino morto nel carrello dell’aereo proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

