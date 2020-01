Tennis, Australian Open 2020: assegnate le wild card. Spiccano i nomi di Sharapova e Rodionova (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ormai ci siamo mancano solo poche settimane all’inizio del primo Slam della stagione ovvero gli Australian Open. A Melbourne scenderanno in campo i più forti giocatori del mondo sia in campo maschile che in quello femminile. In tal senso gli organizzatori hanno assegnato le wild card a loro disposizione. Tra gli altri spicca il nome di Maria Sharapova che non dovrà passare per le qualificazioni ma sarà direttamente al tabellone principale. La campionessa russa è sprofondata al numero 147 del ranking mondiale e dovrà difendere i punti conquistati l’anno passato quando nello Slam Australiano è arrivata al quarto turno. Questo è stato anche il miglior risultato di una stagione difficile nella quale la 32enne non è riuscita a superare il secondo turno in nessun torneo al quale ha partecipato. Avranno accesso al tabellone principale anche Astra Sharma, Priscilla Hon, Lizette ... Leggi la notizia su oasport

