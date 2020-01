Sylvie Lubamba, dal successo alla prigione, ora chiede di voler tornare in tv (Di venerdì 10 gennaio 2020) Protesta simbolica di Sylvie Lubamba per denunciare di essere vittima di razzismo Sylvie Lubamba vuole tornare in televisione per parlare di razzismo, dopo essere stata anche stata in carcere. La donna era diventata famosa soprattutto, grazie a numerose trasmissioni di Piero Chiambretti, come nota showgirl e co-conduttrice. Però nel 2014 era stata arrestata per uso improprio di carte di credito e di conseguenza, era finita in cella per oltre 3 anni. Dopo aver scontato la sua pena e dopo due arresti, la donna adesso vorrebbe tornare in televisione per parlare di razzismo. Ha fatto sapere attraverso una nota stampa, di essere pronta a mettere al servizio della tv la sua esperienza e lavorare sempre nell’ottica della professionalità che la contraddistingue. Oltre a parlare di questi temi, non vorrebbe neanche rinunciare a dei momenti di ilarità visto che lei ha una personalità ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Sylvie Lubamba, dal successo alla prigione, ora chiede di voler tornare in tv - - news_confusenet : L’ex valletta Sylvie Lubamba in reggiseno in piazza Duomo: tinta di bianco contro il razzismo - Giacomo16887166 : E tu vedrai, che nn pagano pure te x dire 4cazzate in tv. ???? Sylvie Lubamba mezza nuda al gelo in piazza a Milano:… -