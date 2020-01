Speed skating oggi, Europei 2020: orario d’inizio, programma e tv. Tutti gli italiani in gara (10 gennaio) (Di venerdì 10 gennaio 2020) oggi, sul tradizionale anello di ghiaccio di Heerenveen (Olanda), prenderanno il via gli Europei 2020 di Speed skating. Un’edizione particolare, in formato distanze singole. Come previsto dal regolamento ISU, negli anni pari il campionato continentale darà modo agli atleti di conquistare i titoli nelle specialità (singole), mentre in quelli dispari è prevista la combinazione allround-sprint. Nella prima edizione con questo format, a Kolomna (Russia), i padroni di casa ottennero 5 titoli, totalizzando 14 medaglie. L’Olanda, dal canto suo, conseguì 13 top-3, prevalendo nella sfida per il medagliere assoluto contro i russi per essersi aggiudicata un oro in più. 14 dunque i titoli in palio ed è lecito attendersi una grande sfida tra le due nazioni menzionate. Il programma odierno prevede le prove dei 1500 metri maschili e femminili e delle due team sprint uomini-donne. Si ... Leggi la notizia su oasport

DALEX911 : Speed skating, al via gli Europei nei Paesi Bassi - zazoomnews : Speed skating Europei 2020: i favoriti gara per gara. Olandesi pronti alla scorpacciata di ori - #Speed #skating… - OA_Sport : Speed skating, Europei 2020: i favoriti gara per gara. Olandesi pronti alla scorpacciata di ori -