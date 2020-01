Silvia Toffanin | il padre geloso di Pier Silvio Berlusconi | ‘Non mi faceva uscire e…’

Silvia Toffanin esagerata : le curve bollenti mandano i fan in delirio [FOTO] : Si è ultimamente vociferato di un matrimonio segreto tra Silvia Toffanin e PierSilvio Berlusconi, ma l’unica intervista rilasciata dalla bella conduttrice di “Verissimo” è quella a Fiorello a “Viva Rai Paly”, dove il conduttore siciliano ha cercato di scoprire qualcosa in più sulla vita privata di Toffanin, ottenendo poco o nulla. Silvia Toffanin è una donna tanto bella quanto riservata e vederla in costume da ...

Silvia Toffanin - approda in prima serata dopo Verissimo? Parla Costanzo : Silvia Toffanin, dopo il successo di Verissimo condurrà un altro programma, magari in prima serata? Maurizio Costanzo risponde ad una lettrice del settimanale Nuovo Sul settimanale Nuovo il conduttore e giornalista Maurizio Costanzo cura una rubrica fissa, dove discute con i numerosi lettori della rivista di tivù e dei personaggi che la caratterizzano. Nell’ultimo numero in edicola, una signora gli ha chiesto un’opinione su Silvia Toffanin. Non ...

Silvia Toffanin - ma quali nozze segrete? “Ecco perché non sposo Pier Silvio Berlusconi” : In queste festività natalizie, un gossip si è imposto con prepotenza: Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sarebbero convolati a nozze in gran segreto. La bomba è esplosa all’improvviso, diventando il caso (non accertato) del momento. Silvia Toffanin e PierSilvio Berlusconi: ma quali nozze? Tutti ne hanno parlato, tutti hanno gridato al grande ed atteso evento. Un chiacchiericcio che però, ancora una volta, con cadenza quasi ciclica, ...

Silvia Toffanin incredula confessa : “mi ha sorpreso quando lo ha fatto…” : Ospite di Fiorello a “Viva Rai Play“, Silvia Toffanin si è lasciata andare a qualche piccolo pettegolezzo sul suo privato. Una simpatica intervista che ha raccontato qualcosa in più sulla bella conduttrice di “Verissimo”. “Mio suocero ha fatto una cosa incredibile” Alla domanda di Fiorello: “Berlusconi si è mai vestito da Babbo Natale per i tuoi figli?” Silvia Toffanin ha risposto: “No, ma si ...

Sputa in faccia a Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo : la sua reazione : Sarà stata l’emozione del momento, fatto sta che a Verissimo Paolo Ruffini è incappato in una clamorosa e involontaria gaffe. L’attore stava per iniziare la sua intervista con Silvia Toffanin sulla fine della sua storia d’amore con Diana Del Bufalo quando, involontariamente, mentre parlava ha Sputato in faccia alla conduttrice. (continua…) La cosa sarebbe anche potuta passare inosservata se non fosse che Ruffini, accortosi ...

Verissimo oggi non va in onda | Ecco perché oggi non c’è Silvia Toffanin : Verissimo non va in onda, Ecco perché oggi Silvia Toffanin non è in televisione. Tutti i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare Mediaset per un po’. oggi, sabato 3 dicembre 2019, non andrà in onda “Verissimo”, il talk-show di Silvia Toffanin firmato Mediaset. Ecco perché la simpatica presentatrice ha deciso di abbandonare gli studi di […] L'articolo Verissimo oggi non va in onda | Ecco perché oggi non c’è ...

Silvia Toffanin - che rapporti ha con la cognata Marina? Pier Silvio Berlusconi tra due fuochi : Silvia Toffanin da più di 20 anni ormai, è entrata a far parte di una delle famiglie più potenti di Italia. La compagna di Pier Silvio Berlusconi è riuscita a far breccia nei cuori di tutti, ma in che rapporti è con la cognata Marina Berlusconi? Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: amore folle Continua a procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. I due sono innamoratissimi e felici. La ...

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non si sposano. La decisione : Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin non si sono sposati in segreto Nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare sul matrimonio celebrato in segreto tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. A lanciare l’indiscrezione era stato il settimanale Nuovo che nelle scorse settimane aveva svelato che la conduttrice di Verissimo e l’amministratore delegato del Gruppo Mediaset si fossero sposati, appunto, in gran segreto alcuni mesi ...