Scossa di terremoto tra Ramacca e Catania [DATI e MAPPE] (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 9 km est da Ramacca (Catania) alle 03:24:09, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.L'articolo Scossa di terremoto tra Ramacca e Catania DATI e MAPPE Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

