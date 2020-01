Samsung Portable T7 Touch, SSD portatile superveloce e con lettore di impronte digitali (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un’unità di storage capiente, velocissima, compatta, assai elegante e particolarmente sicura: non è un’utopia, ma il Samsung Portable T7 Touch, un SSD portatile mostrato al CES di Las Vegas, capace di scrivere i dati a ben 1000 MB/s e dotato di un sensore per le impronte digitali per tenere i nostri dati sempre al sicuro. disponibile nelle finiture nero o argento e nei formati da 500 GB, 1 TB e 2 TB, che lo rendono adatto ad un’ampia gamma di utilizzi, il Samsung T7 mostra anche dimensioni contenute e un’estetica contemporanea, dalle linee fortemente stilizzate e pulite. L’unità, che utilizza lo standard USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) per garantire prestazioni elevatissime, può toccare i 1050 MB/s in lettura e i 1000 MB/s in scrittura, circa il doppio del precedente modello T5 e oltre 9 volte superiore rispetto agli HDD esterni tradizionali. Per garantire la massima ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

