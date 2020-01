Referendum taglio parlamentari, Salvini: “Così si avvicinano le elezioni e il governo va a casa” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Matteo Salvini, durante un comizio in Calabria, ha confermato che nei piani di chi ha aderito al Referendum sul taglio dei parlamentari c'è il voto anticipato e la fine prematura di questa legislatura: "Sì. Abbiamo dato un contributo per avvicinare la data delle elezioni, perché prima va a casa questo governo di incapaci e meglio è, non per Salvini ma per l'Italia". Leggi la notizia su fanpage

