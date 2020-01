Ragazzo muore in un incidente stradale, scopre il suo corpo il padre poliziotto (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un incidente stradale lungo la statale 745 Metaurense tra Fermignano e Urbania è costato la vita al giovane trentenne Alessio Ronconi. Quando sono accorsi sul luogo dell’impatto i poliziotti, tra questi vi era il padre di Alessio che ha scoperto in questo modo la morte del figlio.La vicenda viene riportata sul Corriere Adriatico, dove vengono resi noti i particolari dell’incidente. Il Ragazzo, un dipendente della Imab Gruop di Fermignano, era uscito da lavoro ed era diretto verso casa quando ha tentato un sorpasso invadendo la corsia opposta. In quel momento sopraggiungeva un Fiat Ducato che non è riuscito ad evitare l’impatto frontale. L’uomo alla guida del camioncino ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in ospedale. Un terzo mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente, venendo tamponato.A piangere la scomparsa di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Ragazzo muore in un incidente stradale, scopre il suo corpo il padre poliziotto - planetpaul65 : RT @HuffPostItalia: Ragazzo muore in un incidente stradale, scopre il suo corpo il padre poliziotto - raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: Ragazzo muore in un incidente stradale, scopre il suo corpo il padre poliziotto -