Pop Bari: Codacons, no garanzia per risparmiatori, pronti ad azioni risarcitorie (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Sul caso della Banca Popolare di Bari dal Governo non giungono le necessarie rassicurazioni in favore dei risparmiatori, e regna la confusione più totale sul destino degli azionisti che hanno visto andare in fumo i propri risparmi”. Lo afferma il Codacons, che domani incontrerà azionisti e obbligazionisti della banca nel corso di un’assemblea pubblica indetta a Bari.“Riteniamo che l’unica possibilità per i risparmiatori per tutelare i propri diritti e ottenere il rimborso dei soldi persi sia attivarsi sul fronte legale, costituendosi fin da subito come soggetti offesi nelle inchieste della magistratura ‘ spiega il Codacons ‘ Le misure annunciate dal Governo non basteranno infatti a coprire le perdite subite dagli azionisti, mentre è incerto il destino di chi detiene obbligazioni subordinate della ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

