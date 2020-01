Patto sui rifiuti della Capitale. Zingaretti e Raggi firmano la pace. L’ordinanza del governatore è un assist alla sindaca. E chiude le porte all’ipotesi commissariamento (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tanto rumore per nulla. Non c’è modo migliore per raccontare l’evoluzione dei rapporti tra Regione Lazio e Campidoglio che, dopo mesi di scontri sul tema rifiuti e con l’opzione del commissariamento sul tavolo, sono riusciti non solo a venirsi reciprocamente incontro ma hanno addirittura trovato un’inaspettata intesa. Qualcuno storcerà la bocca ma che le cose stiano così è ormai cosa nota che è stato messo nero su bianco nell’ultima ordinanza, firmata dal governatore dem Nicola Zingaretti, con cui viene cestinata quella del 29 novembre scorso che, tra le tante cose, imponeva alla sindaca Virginia Raggi di indicare un sito dove realizzare la discarica di servizio oltre a pesanti imposizioni ad Ama, ossia la municipalizzata romana dei rifiuti. IL DOCUMENTO. Così con il nuovo atto sono stati stabiliti una serie di punti fermi a partire dalle tempistiche che dovranno permettere alla ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

PattoconLucifer : L’infelicità è lo stato di chi vorrebbe ma teme! Ciò si traduce o nel giudicare il prossimo (sminuire gli altri), o… - Alessan32267656 : RT @gnntridente: Il discorso di #PapaFrancesco al #CorpoDiplomatico in 16 punti, nella sintesi di @DeboraDonnini @vaticannews_it 1. Il co… - DeboraDonnini : RT @gnntridente: Il discorso di #PapaFrancesco al #CorpoDiplomatico in 16 punti, nella sintesi di @DeboraDonnini @vaticannews_it 1. Il co… -