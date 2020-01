Ostuni, uccide la moglie con un colpo di pistola: “Ho sparato per errore” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ostuni, uccide la moglie con un colpo di pistola: “Ho sparato per errore” uccide la moglie con un colpo di pistola e si difende affermando di aver “sparato per errore” mentre puliva l’arma: la vicenda è avvenuta a Ostuni nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 gennaio. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 23 di giovedì 9 gennaio, una donna di 46 anni è stata uccisa con un colpo d’arma da fuoco in una villa di contrada Malandrino, alla periferia di Ostuni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile della questura di Brindisi che hanno immediatamente posto in stato di fermo il marito 56enne. L’uomo, infatti, ha subito ammesso di aver sparato alla moglie, aggiungendo però che si è trattato di un “errore”. Il marito della vittima, infatti, ha raccontato alla polizia di aver premuto il grilletto mentre puliva ... Leggi la notizia su tpi

NoiNotizie : Ostuni (#Brindisi): pulisce la pistola, parte un colpo che uccide la moglie. Il 56enne è stato arrestato per omicidio colposo - Agenpress : Ostuni. Uccide la moglie con un colpo di pistola, 'per errore mentre puliva l'arma' - infoitinterno : «Pulivo la pistola e mi è partito un colpo»: uomo uccide moglie in casa a Ostuni -