Narcos su Rai 4, anticipazioni delle puntate di sabato 11 gennaio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Narcos su Rai 4 prosegue la seconda stagione con le puntate 7 e 8 Continua il racconto della diffusione della droga in Colombia negli anni ‘80, attraverso il duplice punto di vista degli agenti della DEA Murphy e Peña, e di Escobar che da leader di un movimento politico e beniamino del popolo si trova ora impegnato a far perdere le sue tracce in questa seconda stagione. Due nuove puntate in prima tv free arrivano su Rai 4 sabato 11 gennaio. 2×07 Deutschland 93 Escobar punta dritto sul cartello di Calì e inizia a far saltare in aria la catena di negozi del cartello. I Los Pepes rispondono e Pablo manda via i suoi familiari per proteggerli e per evitare che la polizia possa intercettarli prenota 8 voli per 8 destinazioni. L’ambasciatore americano convince Gaviria che, individuando la famiglia di Escobar, si possa utilizzare quest’ultima come merce di scambio e, di conseguenza, ... Leggi la notizia su dituttounpop

