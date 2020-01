Motore Firefly 2020 Hybrid: consumo e come funziona (Di venerdì 10 gennaio 2020) Motore Firefly 2020 Hybrid: consumo e come funziona Il 2020 sarà un anno di evoluzioni anche in casa Fiat. Sono pronte ad emergere sul mercato, a partire dal prossimo mese di febbraio, le nuove Panda e 500 dotate di Motore Firefly Hybrid. Si tratta di un’innovazione non da poco in quanto dimostrazione che l’ibrido e l’elettrico stanno avanzando con passi da gigante anche nei segmenti delle auto cittadine. E ciò è importante anche per la casa di Torino, sempre più improntata ad evolversi per stare a passo con i tempi. Vediamo di seguito le caratteristiche del Firefly Hybrid. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Motore Firefly 2020 Hybrid: le caratteristiche La nuova motorizzazione è composta da un Motore a benzina Firefly da 70 cv (51 kw) – con 6.000 giri e una coppia di 92 nm a 3.500 giri – e dotato inoltre di un cambio manuale di sei marce, ... Leggi la notizia su termometropolitico

elsoft74 : Fiat, addio al Fire: ecco il nuovo motore Firefly Mild Hybrid - EstebBeltramino : Motore FCA Firefly Mild Hybrid, come abbatte consumi e CO2 #motori - CorriereQ : Motore FCA Firefly Mild Hybrid, come abbatte consumi e CO2 -