Morto a 82 anni Shozo Uehara, sceneggiatore del cartone animato Capitan Harlock (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il 2 gennaio scorso è scomparso lo sceneggiatore giapponese Shozo Uehara, leggenda dei cartoni animati. Ha messo la mano su molti episodi di serie tv come Atlaa Ufo Robot - Goldrake, Capitan Harlock Go Ranger e Ken il guerriero. Aveva 82 anni e a darne l’annuncio è stata la famiglia, ma solo a funerali svolti. L’artista è stato seppellito nella sua città natale, Okinawa.Seppur l’apice del successo è stato raggiunto con Capitan Harlock (la prima puntata è andata in onda nel 1978 e di cui ha sceneggiato i primi venti episodi), la carriera di Uehara è stata lunga e ricca di soddisfazioni. Appena terminata l’università è entrato a far parte dello staff della Tsuburaya Productions, dove ha scritto alcuni episodi della Ultra Q, legate alla saga Ultraman. Successivamente, con la Toei Company ha collaborato ... Leggi la notizia su huffingtonpost

caritas_milano : Sognando l’Europa, ad ogni costo. Morire a 10 anni, congelato nel carrello di un aereo, dove si era nascosto per i… - Tg3web : È morto Italo Moretti. Giornalista e inviato della Rai, raccontò la società e i conflitti dell’America Latina negli… - elenabonetti : Ieri un bambino di dieci anni è stato trovato morto a Parigi, nel carrello di atterraggio di un aereo proveniente d… -