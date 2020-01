Monza: genitori accusati di abusi sui figli, assolti da tutte le accuse (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una storia drammatica, fatta di accuse infamanti e di una separazione dolorosa, quella di una famiglia che sei anni fa si è vista smembrata a seguito di una denuncia di abusi sessuali. Per sei anni una madre e un padre non hanno potuto vedere o parlare con i loro bambini. Oggi, il Tribunale di Monza ha assolto i genitori da tutte le accuse e, per la coppia, ora inizia un duro e doloroso riavvicinamento ai loro bambini. I bambini allontanati dopo una denuncia Tutto ha avuto inizio sei anni fa, quando due operatrici di una comunità per minori della provincia di Varese hanno presentato una denuncia per abuso sessuale su minore a carico di una coppia di genitori. Le operatrici avevano dalla loro quanto raccontato dai bambini, che hanno detto di aver subito abusi sessuali da parte dei genitori da quando avevano 2 e 8 anni. Inoltre, pare che entrambi siano stati costretti ad assistere ... Leggi la notizia su thesocialpost

