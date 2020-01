L’ultima follia del fisco, vuole sapere quando il commerciante va in ferie (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ci sono articoli che, semplicemente, nel loro troppo semplificare rendono la realtà artefatta. Esiste una buona regola nel giornalismo che, sia pur non giornalisti noi stessi, amiamo seguire. Se una notizia è troppo fresca, se dando lo scoop si fa indinniare (sic!) abbastanza gente da avere un immediato rientro in click, allora è il caso di fermarsi ed attendere. Così facendo, abbiamo perso diversi lettori che ci hanno chiesto il fact checking immediato e, scontenti di non averlo avuto in giornata, sono andati a chiederlo altrove. Ma siamo sempre stati certi che la fretta è cattiva consigliera. E chi vuole essere il primo a condividere il “link che scotta” con gli amici, spesso sbaglia. Come è accaduto con L’ultima follia del fisco, che secondo il Giornale vuole sapere quando il commerciante va in ferie. Con obbligo a suo carico di “pattuire con il potere pubblico ... Leggi la notizia su bufale

