Lazio, Inzaghi: “Non mi fido del Napoli, è più forte dell’anno scorso” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Lazio in rampa di lancio, la classifica fa sognare e alle porte c’è una sfida contro un Napoli troppo altalenante in questa stagione e ancora pieno di problema. Inzaghi, però, non si fida degli azzurri di Gattuso. “Il Napoli due anni fa ha fatto 91 punti e anche l’anno scorso è arrivato secondo. Ha tenuto l’intera rosa e fatto altri investimenti. È una squadra ferita, bisognosa di punti, con un allenatore nuovo e preparato. Dobbiamo giocare con la massima concentrazione, sarebbe uno sbaglio pensare a quello che potrebbe succedere tra tre mesi. Ora dobbiamo pensare a questa sfida contro un’avverrsaria che è stata solo sfortunata in questa stagione ma ha una rosa più forte dell’anno prima con gli inserimenti di giocatori importanti come Manolas, Llorente, Di Lorenzo ed Elmas”. Nomini il Napoli e mister Inzaghi conviene che ... Leggi la notizia su anteprima24

missypippi : RT @Sport_Mediaset: #Lazio, #Inzaghi: 'Tabù #Napoli? E' il momento di sfatarlo.' L'allenatore #biancoceleste non ha mai battuto i campani:… - lazio_magazine : IL COMMENTO - Giordano: 'Gattuso e Inzaghi sono allenatori che mi piacciono' - allgoalsnapoli : Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello alla vigilia d… -