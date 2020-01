Lampard: "Giroud all'Inter? Per ora non è ancora fatta" (Di venerdì 10 gennaio 2020) L'allenatore del Chelsea parla dell'attaccante nel mirino dei nerazzurri: "Devo ancora decidere ma non serve per forza un suo sostituto". Leggi la notizia su foxsports

GoalItalia : #Giroud sempre più vicino all'Inter: Lampard lo lascia andare ?? - DiMarzio : 'Se deve arrivare un sostituto prima che vada via? Non necessariamente' ??? #Inter, intesa con #Giroud. #Lampard ris… - FcInterNewsit : Lampard apre all'addio di Giroud: 'Se va bene a tutti, può lasciare il Chelsea' -