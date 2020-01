La mamma di Filippo felice dopo trapianto di midollo: “Sta bene, mangia, dorme, ride e gioca” (Di sabato 11 gennaio 2020) A quarantotto ore di distanza dal trapianto di midollo osseo il piccolo, nove mesi appena, sta bene e la mamma, Serena, è fiduciosa sul futuro di suo figlio. "Quando i medici ci hanno descritto la malattia, abbiamo provato a capire che cos'era guardando su internet. Io lo davo per spacciato, ma ci hanno assicurato che la cosa era risolvibile. Ci hanno detto che il trapianto era l'unica possibilità di cura e ci siamo attivati", ha raccontato Serena. Leggi la notizia su milano.fanpage

filippo_govoni : Mamma mia!!!??????? - AkiraPhoenix14 : Non immaginiamoci Niccolò e Filippo che si mettono d'accordo per far un regalo alla mamma di Marti e ricordarle che… -