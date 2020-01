Iran, Camera Usa approva limiti poteri guerra di Trump (Di venerdì 10 gennaio 2020) Via libera della Camera dei Rappresentanti Usa, controllata dai democratici, alla limitazione dei poteri di guerra di Donald Trump contro l'Iran. La misura, denominata "Iran War Powers", e' passata con 224 voti a favore e 194 contrari. Il provvedimento impedisce qualsiasi azione contro l'Iran senza l'autorizzazione del Congresso. Si tratta comunque di un via libera simbolico: la misura infatti non e' vincolante ed e' difficile che superi l'esame del Senato a maggioranza repubblicano.Tre deputati repubblicani hanno votato a favore della risoluzione, sfidando Trump che aveva esortato il Grand Old Party a bocciare il provvedimento. "Spero che tutti i repubblicani alla Camera voteranno contro la War Power Resolution della pazza Nancy Pelosi", aveva twittato il tycoon ieri mattina, attaccando la Speaker dem. Quella licenziata dalla Camera e' una "concurrent resolution" che non richiede ... Leggi la notizia su ilfogliettone

Agenzia_Ansa : #Libia, sì al cessate il fuoco Putin-Erdogan. Di Maio: serve un embargo Ue sulle armi. E mercoledì prossimo il mini… - RaiNews : La crisi #UsaIran. Il voto si rifà alla 'War Powers Resolution' del 1973, prevede che il presidente non possa dich… - RaiNews : La Camera Usa vota per limitare i poteri di guerra di #Trump #Iran -