Intervista – Subsonica | «Vogliamo liberarci dal frutto dei nostri traguardi uscendo fuori

I Subsonica, la celebre band torinese, a vent'anni dalla pubblicazione del disco "Microchip emozionale" che ha segnato in modo indelebile la scena musicale italiana, sono tornati per una rielaborazione musicale del loro primo successo che ha accorciato le distanze tra la musica indipendente italiana e le produzioni internazionali, integrando elettronica, rock, dance, testi e melodia in una sintesi unica ed irripetibile. Samuel Romano, recentemente reduce da successo di X Factor, Davide Dileo, Max Casacci, Luca Vicini ed Enrico Matta per l'occasione hanno risuonato, rivisitato e arricchito l'album celebrativo con un nuovo sound anche grazie alla complicità con quattordici artisti che hanno oggi, per la maggior parte, l'età dei Subsonica di allora e che hanno sposato il progetto con featuring esclusivi. Tra i nomi che fanno parte del progetto ci sono: Achille ...

