Il Cantante Mascherato: gli indizi sui concorrenti (Di venerdì 10 gennaio 2020) I Personaggi de Il Cantante Mascherato Il venerdì sera di Rai1 è all'insegna della musica e del mistero con Il Cantante Mascherato. Nessuno conosce le identità dei concorrenti del programma di Milly Carlucci che si nascondono dietro i costumi di Leone, Barboncino, Pavone, Angelo, Coniglio, Unicorno, Mostro e Mastino Napoletano. Man mano sono stati rilasciati diversi indizi sui concorrenti che si celano dietro i costumi. Ricapitoliamoli. Il Cantante Mascherato: ecco gli indizi sui concorrenti Sull'intero cast, la Carlucci ha fornito alcune preziose informazioni. Il gruppo formato dalle otto celebrità: - ha partecipato per 46 volte al Festival di Sanremo - ha collezionato 5 vittorie al Festival di Sanremo - ha venduto 250 milioni di dischi - ha condotto oltre 70 programmi - ha interpretato 25 film - ha tenuto concerti in tutto il mondo, in oltre 30 paesi - ha pubblicato 88

