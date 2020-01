Grande Fratello Vip, Antonella Elia su Chiara Ferragni e Fedez: “Terribili. Simpatici zero. Quel babbuino si attaccava al palo” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il “Grande Fratello Vip” è iniziato mercoledì e già ha la sua vincitrice annunciata: Antonella Elia. Irriverente, sempre sopra le righe e senza peli sulla lingua, la showgirl crea anche momenti di imbarazzo tra i coinquilini per le sue bordate. Ad esempio quella ‘sferrata’ a Chiara Ferragni e Fedez: “Vado e scorro su Instagram, ad un certo punto vedo la Ferragni e Fedez terribili. Simpatici zero. La pole dance è una cosa seria. Simpatici zero, patetici. Quel babbuino si attaccava al palo e quella ragazza pure faceva un movimento orrendo. Due che fanno gli influencer e che si postano. Insomma, post su Instagram: era orrendo. Non era simpatica la cosa, ve lo giuro. Lei lo faceva per far vedere che faceva pole dance! Non lo faceva in maniera simpatica”. L’affondo arriva quando punta il dito contro i Ferragnez genitori. Secondo la Elia, la massiccia presenza sui social del ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

