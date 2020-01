Firefox è esposto ad attacchi hacker: perché bisogna aggiornare (Di venerdì 10 gennaio 2020) (foto illustrazione: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Il browser di Mozilla, Firefox, necessita di un’urgente aggiornamento indispensabile per correggere una vulnerabilità critica zero day – cioè sconosciuta agli stessi sviluppatori – attualmente sfruttata da un gruppo di hacker. La criticità è stata ridenominata con l’identificativo CVE-2019-17026 e ha origine da una sbagliata gestione di alcuni alias durante la valorizzazione di vettori e array all’interno del motore JavaScript del browser. La vulnerabilità, come spiegano gli esperti di cybersicurezza di Yoroi, può essere sfruttata per effettuare attacchi informatici da remoto eseguendo un codice arbitrario in grado di installare un malware all’interno del pc della vittima. Un ignaro utente potrebbe quindi finire su una pagina web compromessa usata dagli hacker per inserirsi nel sistema operativo ... Leggi la notizia su wired

