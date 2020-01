Cugini di primo grado si sposano e fanno un figlio: ora rischiano 5 anni di carcere per incesto (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si sono innamorati, quindi sposati e ora aspettano un bambino, che nascerà a maggio. Nulla di strano, se non fosse che marito e moglie sono Cugini di primo grado e pertanto rischiano una condanna fino a 5 anni di carcere e una multa salata per incesto. Michael Lee e Angela Peang, di Eagle Mountain, Utah, hanno deciso infatti di sposarsi nonostante la parentela fra loro e, come riferisce il Daily Mail, sono dovuti andare in un altro stato a celebrare le nozze dal momento che in Utah la legge vieta le unioni tra parenti. Poi però sono tornati a vivere nel loro stato d’origine che ha subito messo sotto processo la loro unione. Così, Michael e Angela hanno deciso di raccontare la loro unione in uno show televisivo, rivendicando il loro diritto ad amarsi e mostrando le analisi del bambino che aspettano, per dimostrare che non sembra essere affetto da nessuna disabilità, nonostante il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

