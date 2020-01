Corte dei conti | impegni spesa al 54% ma utilizzo Fondi Ue a rischio

Stangata navale. La Marina militare non bada a spese e stanzia oltre 5 miliardi per rifarsi la flotta. La Corte dei Conti approva il piano ma raccomanda un monitoraggio costante : Via libera al piano di ammodernamento della flotta della Marina militare italiana. Il ministro Lorenzo Guerini può iniziare il nuovo anno senza troppi affanni. Ieri la Corte dei Conti ha approvato infatti il programma navale per la tutela della capacità marittima della difesa previsto con la legge di stabilità 2014. Per i magistrati della sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, “lo stato di attuazione ...

Corte dei Conti : “Il 2020 sarà un anno difficile per l’economia italiana” : Il rapporto della Corte dei Conti sulla situazione economica del paese: “Il 2020 sarà un anno difficile per l’economia italiana, una sfida difficile per il governo. La condizione di fragilità dei Conti espone a rischi” “L’economia italiana è fragile. L’anno nuovo sarà impegnativo sul fronte Conti pubblici. E la crescente incertezza di questi ultimi ci […] L'articolo Corte dei Conti: “Il 2020 sarà ...

Corte dei Conti : 2020 anno impegnativo : 14.00 Il 2020, come gli anni precedenti, "si preannuncia impegnativo per il governo dei Conti pubblici. La situazione economica è caratterizzata dalle crescenti incertezze che pesano sul quadro macroeconomico internazionale" e le prospettive dell'economia italiana, "già largamente al di sotto della media europea, ne risentono ulteriormente". Lo afferma la Corte dei Conti. In un quadro di crescita incerta, "la condizione dei Conti del nostro ...

Mose - la Corte dei Conti : danno erariale da 7 milioni di euro : La sentenza della Corte dei Conti sul Mose: un danno erariale da 6,9 milioni di euro. Due imprenditori e un Consorzio dovranno risarcire lo Stato. ROMA – Nel giorno di San Silvestro è arrivata la sentenza della Corte dei Conti sul Mose. I giudici hanno riconosciuto un danno erariale da 6,9 milioni di euro rispetto ai 21 milioni e 750mila euro contestati alla Procura. Questi soldi, come precisato dall’Ansa, dovranno essere ...

Tangenti per il Mose - la sentenza della Corte dei conti : danno allo Stato per 7 milioni di euro : La Corte dei conti ha stabilito che le Tangenti pagate per i lavori del Mose dall’ex presidente del Consorzio Venezia Nuova, Giovanni Mazzacurati, sono state un danno erariale, quantificato in 6,9 milioni di euro, a fronte dei 21 milioni e 750 mila euro contestati dalla Procura. Come riportano i quotidiani locali, i giudici ora chiedono quei soldi nn solo agli eredi di Mazzacurati, che nel frattempo è deceduto negli Stati Uniti, ma anche al ...

"Sdoppiare il ministero dell'Istruzione è una follia" : Codacons annuncia ricorso alla Corte dei Conti : Non è nato sotto i migliori auspici lo sdoppiamento - annunciato ieri dal premier Giuseppe Conte - della ricerca dall’istruzione, dopo l’addio dell’ormai ex ministro Lorenzo Fioramonti che insoddisfatto dei fondi risicati ha lasciato le redini del Miur, il ministero ora ‘scisso’ in due mentre prima sotto una unica guida amministrava scuola, Università e ricerca. Il Codacons è infatti sceso sul ...

Miur sdoppiato : esposto di Codacons alla Corte dei Conti contro il Governo per danno erariale : Lo sdoppiamento del Ministero della pubblica istruzione comporterà costi ingenti per i cittadini, poiché porterà ad un trasferimento di compiti e personale con un aumento non indifferente delle spese

Il privato è meglio del pubblico? La Corte dei Conti dice l’opposto. Ma nessuno controlla : “Nel campo dei lavori pubblici, i privati fanno meglio e prima, sovente costano meno”. A smentire questo luogo comune, ben frequentato anche da politici svagati e giornalisti poco documentati, ci pensa la Corte dei Conti nella sua delibera di ricognizione circa lo stato del programma straordinario di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario [qui il dettaglio], evidenziando che non c’è differenza nei tempi di realizzazione fra le opere ...

Autostrade - Corte dei Conti : serve equilibrio tra pubblico e privato : Mentre sulle concessioni autostradali è scontro all'interno del governo, arriva una relazione della Corte dei Conti sul tema. Nel documento - dal titolo "Le concessioni autostradali” - è contenuto l'invito a "superare le inefficienze riscontrate", come quella che riguarda un eccesso di vantaggi per le parti private. Diversi gli aspetti analizzati: da una richiesta di equilibrio tra pubblico e privato, fino alla necessità ...

La Corte dei Conti smonta la minaccia di Autostrade : La richiesta di 23 miliardi quale indennizzo in caso di rescissione della convenzione fra Anas e Autostrade per l’Italia per la gestione di circa 3.000 chilometri di strade a pagamento non ha basi legali perché prevede indennizzi abnormi rispetto alla normale prassi commerciale.Il giudizio è contenuto in una Relazione sulle concessioni autostradali approvata dalla Corte dei Conti a fine novembre e resa nota ieri. ...

Autostrade - la Corte dei Conti segnala oltre 400 contenziosi aperti tra Stato e concessionari : Anche la Corte dei Conti è intervenuta in materia di concessioni autostradali: "La conflittualità, dal 2012, si è inasprita, arrivandosi a 401 contenziosi pendenti". Il report segnala "la rilevante litigiosità con le concessionarie avente a oggetto, soprattutto, l'adeguamento delle tariffe, le approvazioni dei progetti, i provvedimenti sanzionatori, l'attuazione dei lavori, le sub concessioni".Continua a leggere

Manovra - Corte dei Conti : “Orientamento espansivo. Ma la riduzione del debito è a rischio se si mancano gli obiettivi di crescita” : Il governo sta cercando di rispondere alle attuali difficoltà economiche con una Manovra che, per l’intero triennio 2020-22, sembra ispirata “ad un orientamento tendenzialmente espansivo“. La Corte dei Conti descrive così nella “Programmazione dei controlli e delle analisi” per l’anno 2020 la legge di bilancio appena approvata in via definitiva dalla Camera. Nelle intenzioni dell’esecutivo, scrivono i ...

Casapound - la Corte dei Conti cita in giudizio 8 funzionari pubblici per l’occupazione abusiva dello stabile a Roma. Danno erariale da 4 - 5 milioni di euro : Otto funzionari pubblici sono stati citati in giudizio dalla Corte dei Conti di Roma per la mancata riscossione, per 15 anni, del canone dello stabile occupato in via Napoleone III dal movimento di estrema destra Casapound Italia. Il Danno erariale è pari a 4,5milioni di euro. A rispondere per l’omessa disponibilità del bene e la mancata riscossione dei canoni dovranno essere dirigenti e funzionari dell’Agenzia del Demanio e del ...

Per la Corte dei Conti il sistema delle concessioni autostradali va rivisto. Serve maggiore equilibrio tra pubblico e privato : Sulle concessioni autostradali in Italia la corda è già stata tirata troppo a lungo. Prima e dopo la tragedia del Ponte Morandi a Genova. Con affari d’oro per i concessionari e assai scarso interesse per gli interessi dei cittadini. La pacchia deve finire. E questa volta a dirlo non è il Governo o una singola forza politica, ma sono direttamente i magistrati. Mentre, con il decreto Milleproroghe, si torna a discutere animatamente dei signori del ...