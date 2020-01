Chiara Ferragni in lacrime: “Ho pianto tutto il tempo” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Chiara Ferragni ha rivelato ai fan attraverso le sue stories di avere gli occhi gonfi a causa delle lacrime: la fashion blogger si sarebbe commossa per un motivo ben preciso, e ovviamente non ha mancato di spiegarlo alla sua platea online. Chiara Ferragni in lacrime: i motivi La fashion blogger più famosa d’Italia, Chiara Ferragni, ha rivelato ai fan che si sarebbe commossa vedendo il film di Francesco Amato 18 regali, con Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli. Riprendendosi per strada durante una sua story, la Ferragni ha rivelato di aver pianto per tutto il film e di averlo trovato uno spettacolo bellissimo. Non è la prima volta che la fashion blogger rende partecipi i suoi fan della sua commozione per qualcosa: di recente aveva rivelato attraverso un drammatico post su Instagram di aver perso due suoi cari fan, i quali stavano combattendo la loro dura battaglia contro delle ... Leggi la notizia su notizie

