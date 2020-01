"Candidature? Sono equidistante" Confindustria, Boccia ad Affari (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Sono tutte figure di grandissimo profilo e comunque vada sarà un successo per la Confindustria. Quale vedo come più adatta? Sono equidistante da ogni profilo, per me Sono tutte persone di grande qualità”. Commenta così al quotidiano online Affaritaliani.it Segui su Affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

Mov5Stelle : Parte il secondo step della nuova organizzazione del MoVimento 5 Stelle: sono ufficialmente aperte le candidature p… - GenovaOn : Se il tuo sogno è lavorare per Giulia De Lellis, da oggi sono aperte le candidature - BonApetit__ : RT @scambieuropei: Lo sapevi che è possibile fare domanda di #Stage alla Corte dei Conti di #Lussemburgo ???? in vari periodi dell’anno? Sono… -