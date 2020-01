Calciomercato – Le bombe della notte: Kjaer al Milan, nuove idee Lecce e Udinese: l’Inter insiste per Eriksen (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Calciomercato non dorme mai. Arrivano le ultimissime notizie di giornata. Tanti club all’opera per rinforzarsi in vista del prosieguo della stagione. Fiorentina – Patrick Cutrone è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Il club viola comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto, dal Wolverhampton, i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante classe 1998. Cutrone, “nonostante la giovane età, ha già realizzato 27 gol con la maglia del Milan tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League“, si legge nella nota della società gigliata. “Il nuovo calciatore della Fiorentina fa parte, inoltre, dell’Under 21 azzurra con la quale ha collezionato 19 presenze mettendo a segno 7 reti”. Inter – I nerazzurri proseguono i contatti per Eriksen. L’agente del danese, Martin Shoots, è arrivato quest’oggi ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

talluri_marco : RT @VujaBoskov: io sogna mondo dove bombe è solo quelle di calciomercato #Trump #WWIII - AleshV : RT @VujaBoskov: io sogna mondo dove bombe è solo quelle di calciomercato #Trump #WWIII - Zetaricordi : @AntonelloAng @Bacc_investor93 Ha parlato il sedicente economista che a malapena capisce di bombe di calciomercato… -