Barbara D’Urso: cena romantica con un uomo misterioso (Di venerdì 10 gennaio 2020) Barbara D’Urso ha rivelato attraverso le sue Instagram stories di essersi concessa una cena romantica con un uomo misterioso: la conduttrice ha mostrato le loro mani intrecciate sopra un tavolo, con tanto di candele accese. Barbara D’Urso: la cena romantica Il mistero sullo spasimante misterioso di Barbara D’Urso continua: questa volta la conduttrice stessa ha rivelato dei dettagli ai fan, mostrandosi durante una cena romantica con un uomo misterioso. Di lui non ha postato nessuna immagine, ma non ha mancato di far vedere le loro mani intrecciate sopra a un tavolo, mentre in sottofondo scorrevano alcuni successi romantici come Io che non vivo di Pino Donaggio e È colpa mia di Maria Nazionale. La conduttrice non ha fatto segreto di avere uno spasimante misterioso, ma quando qualcuno ha provato a rivelarne l’identità ha sempre smentito categoricamente. Ad ... Leggi la notizia su notizie

infoitcultura : Rita Rusic, dopo il Gf vip: “Sogno Barbara D’Urso e Maria De Filippi” - EmanueleAnsel : - Carmelona5 : RT @carmelitadurso: Dai un'occhiata al video di Barbara d’Urso! #TikTok -