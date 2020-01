Ambra Angiolini Instagram, fata sensualissima da ‘scartare’: «Sei il mio Ferrero Rocher preferito!» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Restituisce una visione incantevole tutta da scartare Ambra Angiolini sul proprio account Instagram: un’immagine non comune di quelle che l’attrice regala raramente. Spumeggiante, intelligente, autoironica, l’ex ragazzina di Non è la Rai non è solo apparenza e negli anni lo ha dimostrato ampiamente. E sebbene l’ultimo post social sia un concentrato di luminosità e fascino, i followers della quarantaduenne romana riescono persino ad andare oltre, non senza ovviamente aver lasciato un’impressione – assolutamente entusiasmante – su quello che è l’‘involucro’. Ambra Angiolini Instagram, mise abbagliante e ‘gustosa’ per l’attrice romana “Non è tutto oro quello che luccica… – sottolinea Ambra fasciatissima in un lungo e avvolgente abito color oro – io soprattutto”, chiosa sarcastica. ‘Abbandonata’ su un divano, la Angiolini posa sensuale con una mano tra i ... Leggi la notizia su urbanpost

