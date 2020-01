Xbox Series X raggiungerà gli 8K? Phil Spencer condivide l'immagine della CPU con un chiaro riferimento (Di giovedì 9 gennaio 2020) L'anno della next-gen è partito e Phil Spencer ha iniziato nel modo giusto: il boss di Xbox ha cambiato il suo avatar Twitter con un'immagine del processore di Xbox Series X. Non c'è molto che possiamo trarre da questa immagine, ma ecco quello che vediamo. 8K è chiaramente evidenziato sulla CPU: questo confermerebbe che la console sarà in grado di quadruplicare i pixel di Xbox One X in 4K. Se il pubblico in generale disporrà o meno di display 8K è una storia diversa, ma nella gara delle console di nuova generazione, Microsoft sta decisamente puntando sulla "potenza". Nella nuova foto Twitter di Phil Spencer, però, la CPU presenta la scritta Project Scarlett. Che sia un altro "messaggio" poco chiaro di Microsoft? Come riportato precedentemente, Xbox Series X è solo una delle console di nuova generazione di Microsoft. La next-gen del colosso di Redmond si riunirà sotto il semplice nome ... Leggi la notizia su eurogamer

