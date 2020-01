Trump è davvero «pronto alla pace»? Quali saranno le prossime mosse dell’Iran e degli Usa? Lo abbiamo chiesto a un esperto – L’intervista (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nel suo discorso alla Nazione, Donald Trump sembra aver sepolto l’ascia di guerra. «Gli Stati Uniti sono pronti alla pace, con tutti quelli che la desiderano», ha detto il presidente americano. Ma il generale Qassem Soleimani era molto di più di un istituzione nel suo Paese: era un idolo per gli iraniani, riunitisi a milioni in strada per celebrare un funerale durato tre giorni. Ucciderlo, la notte del 3 gennaio, è stata una mossa in grado di destabilizzare un’area geografica che va ben oltre i confini di Iran e Iraq. Gli Stati Uniti hanno agito con prepotenza, senza che ci fosse alcun conflitto in corso con Teheran. davvero l’Iran rinuncerà a ulteriori ritorsioni? Qual è stato lo scopo della mossa di Donald Trump? «Donald Trump è sempre stato abituato a negoziare partendo da una posizione privilegiata: questo atto è servito a ricalibrare i rapporti di forza ... Leggi la notizia su open.online

