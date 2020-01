Sveltine (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ho una domanda sul porno, e non so a chi altro farla per ricevere una risposta intelligente e informata. Leggi Leggi la notizia su internazionale

ladamadellago1 : @el_marrano Più sveltine. Dannata sveglia. - leo_vesentini : @AlEx23345750 In occidente le chiamiamo col termine tecnico 'sveltine'. - tarzanello3 : @Vanessa199713 Io nn riesco a fare la sveltine -