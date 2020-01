Superamento limiti di aflatossine, burro di arachidi richiamato dal mercato: “Non consumatelo” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un lotto di crema di burro di arachidi, prodotto da Clearspring nel Regno Unito, è stato richiamato dal mercato a causa di rischio chimico, ovvero del “Superamento dei limiti di aflatossine imposti da regolamento”. A dar notizia del provvedimento è il Ministero della Salute con un comunicato apparso sul suo sito. Leggi la notizia su fanpage

