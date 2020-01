‘Striscia la Notizia’ torna a Benevento: Luca Abete avvistato in centro – VIDEO (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – torna Luca Abete in città. L’inviato irpino di “Striscia la Notizia” è arrivato a Benevento nel tardo pomeriggio di oggi attirando, come sempre, l’interesse e la curiosità dei cittadini. Abete si è recato a piazza Risorgimento, dove ha intervistato alcuni passanti. I motivi che lo hanno spinto nuovamente in città, al momento, sono sconosciuti. Non ci resta che aspettare le prossime puntate dello storico tg satirico di Canale 5 per scoprire cosa avrà scovato Abete a Benevento. https://www.anteprima24.it/wp-content/uploads/2020/01/Luca-Abete.mp4 L'articolo ‘Striscia la Notizia’ torna a Benevento: Luca Abete avvistato in centro – VIDEO proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

RobertoCucchi1 : Riprese di mio figlio (sottolineo) - io alla guida (prima che mi becchi striscia la notizia) - zazoomblog : Grave lutto per Striscia la Notizia: una perdita per il tg satirico di Antonio Ricci e per la tv italiana [FOTO] -… - WTF1807 : RT @BorgonzoniPres: ??GUARDATE Droga e spaccio di cocaina alla luce del sole in centro a Modena, uno SCHIFO, documentato coraggiosamente da… -